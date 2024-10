Caminhada apoia restauro da primeira ambulância em Samora Correia

Uma caminhada intitulada "Tributo aos Bombeiros" vai animar a manhã de domingo, 6 de outubro, na charneca da Companhia das Lezírias, em Samora Correia. A iniciativa, promovida pela Associação Social Amigos de Samora Correia (ASASC), tem como objetivo homenagear os bombeiros locais e angariar donativos para a recuperação da primeira ambulância adquirida na localidade, há 50 anos, através de uma subscrição pública.

Até ao momento, estão inscritos cerca de cem participantes, sendo que as inscrições continuam abertas até às 16h00 de sexta-feira, 4 de outubro, na Junta de Freguesia de Samora Correia.

A concentração está marcada para as 08h30 de domingo, junto ao Centro Cultural de Samora Correia. A caminhada, com um percurso de oito quilómetros, terá início às 09h00, em Vale de Cabras, e decorrerá integralmente no interior da charneca da Companhia das Lezírias, terminando no ponto de partida.

A ASASC pretende, com esta iniciativa, perpetuar a memória dos bombeiros no ano em que se celebram os 50 anos da aquisição da primeira viatura (1975-2025), um marco alcançado sem qualquer apoio estatal, financiado unicamente pela população, comércio e empresas locais. O evento homenageará ainda os seis sócios fundadores da associação, que em 1975 lideraram a compra da ambulância.

O ano de 2025 será especial para os Bombeiros de Samora Correia, com várias celebrações previstas, incluindo a inauguração de um monumento ao bombeiro, financiado através de donativos da comunidade.

Os participantes na caminhada contribuirão com um donativo simbólico de 5 euros, e aqueles que não puderem comparecer também poderão fazer donativos para a conta da ASASC, mencionando "Tributo aos Bombeiros".