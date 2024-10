Enfermeiros do Hospital de Vila Franca de Xira com 7 mil horas extra em Agosto

Os enfermeiros do Hospital Vila Franca de Xira (HVFX) realizaram 7.000 mil horas extraordinárias no mês de Agosto, alerta o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP) em comunicado. Diz o SEP que estas milhares de horas extra foram programadas previamente para colmatar um défice de enfermeiros no hospital que se vem acentuando ao longo dos anos.

“É inadmissível que a administração - liderada por Carlos Andrade Costa - ainda não tenha procedido à contagem de todos os pontos para efeitos de progressão, nomeadamente dos anos trabalhados ao serviço do SNS, chegando a colocar enfermeiros com 10 anos de experiência na mesma posição remuneratória que os recém-licenciados”, critica o SEP.

Ainda segundo o sindicato representativo dos enfermeiros, o conselho de administração terá decidido “penalizar os enfermeiros que investiram do seu tempo e dinheiro na formação e que, após serem submetidos a concurso para a categoria de Enfermeiro Especialista, ficaram numa situação de desvantagem em comparação com colegas não especialistas”, critica a estrutura sindical em comunicado enviado para as redacções.

Os enfermeiros ao serviço no hospital de Vila Franca de Xira continuam a exigir a contabilização de todos os pontos e anos de serviço no Serviço Nacional de Saúde para efeitos de progressão, independentemente do mês de entrada, nomeadamente os anos de contrato com vínculo precário e tempo trabalhado noutras instituições; A valorização da categoria de Enfermeiros Especialista; A harmonização dos dias de férias entre CTFP e CIT; A urgente contratação de mais enfermeiros para dar resposta às necessidades e a regulação dos horários de trabalho, aplicando as 35 horas de trabalho por semana, a todos os enfermeiros, permitindo conciliar a vida profissional com a vida pessoal.