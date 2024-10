Feira Nacional dos Frutos Secos arranca hoje em Torres Novas

A 37.ª Feira Nacional dos Frutos Secos arranca esta quinta-feira na Praça 5 de Outubro e na Praça das Claras, em Torres Novas, com mais de 80 expositores, artesanato e serviços de restauração. De acordo com o município, há também um programa de animação ao longo dos quatro dias do certame. “O evento, que se realiza em pleno coração do centro histórico de Torres Novas, procura afirmar o concelho como capital dos frutos secos e dinamizar um setor com fortes raízes na tradição e na cultura torrejanas”, destaca a autarquia em comunicado.