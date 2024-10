Ourém acolheu o primeiro Encontro Intermunicipal de Desporto Sénior

O Centro Municipal de Exposições de Ourém acolheu, no dia 2 de Outubro, o primeiro Encontro Intermunicipal de Desporto Sénior. Destinado à população idosa e aos restantes concelhos do programa “Municípios Amigos do Desporto” (Ourém, Alpiarça, Covilhã, Mealhada, Loures e Grândola), o encontro teve como objectivo promover a prática desportiva junto da população sénior.

A iniciativa permitiu a partilha de experiências e convívio entre todos, e contou com actividades de ginástica ao ar livre e actividades recreativas. Os participantes usufruíram ainda de uma caminhada pela cidade, que terminou com um almoço partilhado e um baile cheio de animação. De salientar que o município de Ourém continua a promover o programa “Viver + Saudável – Desporto Sénior” com 13 núcleos de ginástica em funcionamento, distribuídos por várias freguesias do concelho.