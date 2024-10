Paraísabor de volta com gastronomia e tradição em Vale do Paraíso

O tradicional festival de mostra gastronómica – Paraísabor está de volta à freguesia de Vale do Paraíso, no concelho de Azambuja, acompanhado pela nona Feira de Artesanato. A décima sétima edição vai decorrer entre 4 a 6 de Outubro e vai contar com tasquinhas, bancas de artesanato, muita animação e gastronomia local. Este ano, volta a ter destaque no festival, o prato típico da região, o Torricado, acompanhado de bacalhau assado ou febras grelhadas. Os Bolos de Casamento são também uma tradição muito enraizada em Vale do Paraíso, com uma forma de ferradura com aromas de limão e canela.

As portas do festival abrem na sexta-feira, 4 de Outubro, seguido de um espectáculo de música com a Banda Fora de Série. No sábado, dia 5, o palco vai ter actuações dos grupos Sonoridades do Acordeão, Las Rubias e Ganda Banda. No domingo, dia 6, o grupo Amigos do Vale vai animar o almoço, que termina com a Eleição da Rainha das Vindimas de Vale do Paraíso. A iniciativa está integrada na marca “Azambuja – Terras do Torricado”, lançada pelo município com o objectivo de promover o Torricado.