Abatimentos em ruas de Azinhaga faladas na assembleia municipal

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

O presidente da Junta de Freguesia de Azinhaga, Victor Guia, reforçou em assembleia municipal a necessidade de se intervir nos abatimentos do piso na Rua Pilar Del Rio, junto à estrada que dá acesso ao campo de futebol, na Rua Doutor Alfredo José Rasteiro de Campos e na Rua Matilde Venceslau, em Azinhaga. A primeira situação arrasta-se “há meses”, segundo o autarca, uma vez que a empresa responsável pela última intervenção não apareceu para reparar o pavimento.

No caso das outras duas ruas, existem “abatimentos enormes e sempre que chove são lagos completos”. O presidente da câmara, António Camilo, pede ao presidente da junta de freguesia que volte a falar dos arruamentos na discussão do orçamento para 2025, com vista ao seu alcatroamento.