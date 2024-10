Casével e Vaqueiros recebem apoio para criação de Espaço Cidadão

A União de Freguesias de Casével e Vaqueiros vai receber um subsídio da Câmara de Santarém no valor de 17.627 euros, que visa comparticipar os custos com as obras necessárias à adaptação das instalações para criação de Espaços Cidadão.

O Espaço Cidadão é um ponto de atendimento que reúne serviços de diferentes entidades num único balcão. É possível ter acesso a inúmeros serviços da administração central, local e de entidades privadas que prestam serviços de claro interesse público. Nesses locais os munícipes podem tratar da carta de condução, solicitar nova senha ou uma caderneta predial junto da Autoridade Tributária, apresentar despesas junto da ADSE, tratar de assuntos relativos a emprego e formação profissional, alterar a morada do Cartão de Cidadão, solicitar o Cartão Europeu de Seguro de Doença ou realizar os serviços e-fatura, entre outros.