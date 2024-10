Dois mil quilos de alimento doados à ASPA de Santarém

Oferta da Associação Portuguesa dos Industriais de Alimentos Compostos para Animais, Feedinov CoLAB e Câmara de Santarém no Dia Mundial do Animal, que se assinala esta sexta-feira, 4 de Outubro.

A Associação Portuguesa dos Industriais de Alimentos Compostos para Animais (IACA), através do seu projecto IACA Solidária, e em parceria com o Feedinov CoLAB e Câmara de Santarém, doaram 2 mil quilos de alimentação para animais à ASPA - Associação Scalabitana de Protecção Animal. O Dia Mundial do Animal, que se assinala esta sexta-feira, 4 de Outubro, foi celebrado com uma visita ao CROAS (Centro de Recolha Oficial de Animais de Santarém). A SmileDog – Cães Terapeutas, que realiza intervenções assistidas por animais junto de crianças, fez também parte da iniciativa com a demonstração de algumas actividades lúdico-didáticas que os cães treinados por esta entidade podem realizar.

A iniciativa tem também como finalidade sensibilizar os mais novos para as questões do bem-estar animal, prevenção do seu abandono e promoção da sua adopção. Será realizada uma visita ao Agrupamento de Escolas Alexandre Herculano onde decorrerá uma conversa acerca destes temas com cerca de 100 alunos do 5º e 6º ano. De norte a sul do país as doações para animais de companhia a cargo de associações de protecção dos animais atingem as oito toneladas.