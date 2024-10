Estrada da carreira de tiro em Santarém vai finalmente ser alcatroada

partilhe no Facebook

A Câmara de Santarém decidiu apostar na requalificação da chamada estrada da carreira de tiro, uma via em terra batida que liga a urbanização de São Domingos à Estrada Nacional 3, em Santarém. Essa artéria constitui uma alternativa para acesso e saída da cidade, sendo a sua reabilitação falada há muito. Na última reunião de câmara, o presidente do município, João Leite (PSD), disse ser objectivo da autarquia alcatroar esse troço com algumas centenas de metros nos próximos meses.

Segundo nota da autarquia, numa primeira fase será efectuado o alcatroamento e a construção de passeios, dotando a via das condições adequadas para a sua utilização. João Leite considera que "esta intervenção tem prioridade no nosso concelho, uma vez que se constitui como sendo um eixo viário importante, que permitirá melhorar a mobilidade da nossa população". Através de um contrato interadministrativo entre a Câmara de Santarém e a União de Freguesias da Cidade de Santarém tornar-se-á possível a concretização da obra, sendo delegadas competências na junta de freguesia para que esta tenha condições financeiras de executar a empreitada. A junta está a tratar já do projecto para depois ser lançada a empreitada.