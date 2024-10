Mercado da República no domingo em Tomar

Evento pretende recriar um mercado do princípio do século XX em Tomar, no local onde decorria habitualmente nessa época.

O Conselho Técnico Regional do Alto Ribatejo da Federação do Folclore Português e os Ranchos Folclóricos do Concelho de Tomar estão a preparar o “Mercado da República”, iniciativa que acontece no domingo, 6 de Outubro, na Praça da República, em Tomar.

O evento pretende recriar um mercado do princípio do século XX, no local onde decorria habitualmente nessa época. Pelas 09h50 chegam os vendedores ao mercado, vindos de vários locais da cidade. Segue-se a abertura do mercado às 10h00. Durante o evento há animação com bailarico, cantadores e tocadores de instrumentos tradicionais. O “Mercado da República” termina pelas 15h00. O evento tem o apoio da Federação do Folclore Português, do Município de Tomar e da União das Freguesias de São João Baptista e Santa Maria dos Olivais.