Rua do Meirinho no Pinheiro Grande é um perigo para os moradores.

Rua do Meirinho no Pinheiro Grande aguarda lombas há quase um ano

A Rua do Meirinho, no Pinheiro Grande, concelho da Chamusca, foi assunto na assembleia de freguesia, levantado pelo eleito Luís Leitão (PS), pela velocidade com que os carros passam naquela estrada. O presidente da União de Freguesias da Chamusca e Pinheiro

Grande, Rui Martinho, revelou que as lombas foram aprovadas por unanimidade em reunião da Comissão Municipal de Trânsito a 4 de Dezembro de 2023, há quase um ano. Rui Martinho explicou na assembleia que “felizmente não aconteceu nenhum acidente” e que os moradores

“andaram meses” a implorar pelas lombas ao município da Chamusca.