Vereador preocupado com saúde publica em Abrantes mas presidente nega problemas

O vereador independente da Câmara de Abrantes, Vasco Damas, relembrou em reunião do executivo o pedido de esclarecimentos, feito na reunião de 8 de Agosto de 2023, sobre o controlo dos planos e de sistemas municipais de manutenção preventiva da doença legionella. O vereador recordou que, nessa altura, foi detectado um surto de legionella numa das caldeiras que servia balneários do Estádio Municipal, obrigando ao encerramento temporário de vários equipamentos da cidade desportiva.

“Segundo a lei, os responsáveis pelos equipamentos devem elaborar, executar e rever um plano de prevenção e controlo de legionella, com verificação de equipamentos ou sistemas e limpeza e desinfecção dos mesmos, monitorizando o tratamento preventivo e correctivo das águas, com análise dos resultados obtidos”, disse o vereador, questionando se está em vigor algum plano municipal de prevenção e controlo da bactérias, se estão actualizados e em vigor planos municipais de manutenção e prevenção para todos os sistemas de elevado risco e se está em funcionamento algum mecanismo de acompanhamento e controlo de todos os planos, com relatórios, históricos e indicadores de actividade e desempenho.

O presidente do município, Manuel Valamatos (PS), lamentou que Vasco Damas repetisse os mesmos assuntos, várias vezes, em reuniões camarárias, com pedidos de abordagem técnica que competem aos técnicos municipais. “Fico preocupado com o modelo e posicionamento do seu movimento político. Obviamente que os serviços desenvolvem todos os procedimentos adequados de acordo com a lei. Se a sua convicção política passa por vir falar dos planos de prevenção e de abordagens técnica, lamento. Os planos de saúde pública estão devidamente articulados com os serviços de saúde pública”, esclareceu o autarca.