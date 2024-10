Buscas em Alenquer pelo paradeiro de Teresa Balola

Desapareceu Teresa Balola, de 88 anos, residente no Carregado, concelho de Alenquer e estão a decorrer buscas desde a noite de sexta-feira, 4 de Outubro, pelo seu paradeiro. O Serviço Municipal de Protecção Civil de Alenquer está a participar activamente nas buscas e acredita-se que a idosa terá sido vista pela última vez na Estrada Nacional 9, entre o Parque das Tílias e a Quinta do Barnabé, em Alenquer. Vestia uma bata branca e estava desorientada. As buscas envolvem GNR e bombeiros do concelho. Teresa Balola está desaparecida desde quinta-feira, dia 3 de Outubro.