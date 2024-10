Centro de Saúde de Ourém vai receber maior intervenção de sempre

O Centro de Saúde de Ourém vai ser requalificado e ampliado, num investimento de cerca de 2,5 milhões de euros, naquela que será a maior intervenção na unidade de saúde desde que foi inaugurada há 32 anos. O presidente do município de Ourém, Luís Albuquerque, explicou que o investimento é inteiramente suportado pelo Plano de Recuperação e Resiliência, prevendo-se a requalificação do edifício e ampliação com mais uma ala para fazer face às necessidades identificadas. “É mais um passo que damos para a requalificação de todos os edifícios ligados à saúde”, afirmou à Lusa Luís Albuquerque, lembrando um conjunto de unidades que já foram reabilitadas.

Segundo o autarca, com o investimento no Centro de Saúde de Ourém – as obras no de Fátima arrancam até ao princípio de Novembro -, ficam praticamente concluídas as intervenções em unidades de saúde, com excepção de uma ou duas extensões de saúde, mas coisas muito mais pequenas. “É esse o nosso trabalho, é essa a nossa competência na área da saúde. Temos procurado cumprir da melhor forma, para que os profissionais e os utentes se sintam bem quando precisam destes locais para trabalhar ou para serem atendidos”, adiantou.

O presidente da Câmara de Ourém reconheceu que nunca se fez uma obra desta dimensão no Centro de Saúde da sede do concelho. Luís Albuquerque esclareceu que o investimento foi submetido à assembleia municipal, agendada para dia 30 de Setembro, para autorizar a repartição plurianual da despesa, seguindo-se o lançamento do concurso. “Penso que, durante o primeiro trimestre do ano que vem, podemos ter início de obra”, declarou. Para o autarca, “obviamente que os profissionais de saúde também querem ter boas instalações para poderem exercer a sua função”, considerando que a ausência daquelas pode “ser uma das razões” que explicam a dificuldade de o concelho fixar médicos.

O projecto de execução de ampliação e requalificação do Centro de Saúde de Ourém foi aprovado em reunião de câmara. De acordo com informação da autarquia, a obra vai “incidir na ampliação da ala poente do edifício para acolher a Unidade de Cuidados na Comunidade e a remodelação total dos serviços internos”, nos pisos 0 e 1. Incluem-se meios mecânicos para acesso a pessoas com mobilidade condicionada, sendo que no espaço exterior vão ser reestruturados os acessos, assim como a organização das áreas de estacionamento e a criação de segundo acesso independente para o atendimento complementar, com paragem e saída de ambulâncias.