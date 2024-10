Funcionário do município de Benavente agride colega com enxada

Um trabalhador da Câmara de Benavente, de 68 anos, foi agredido por um colega de trabalho, de 62 anos, na segunda-feira, 23 de Setembro, em Benavente. A vítima sofreu ferimentos ligeiros após ter sido atacada com um cabo de uma enxada quando se deslocava a pé para casa durante a hora de almoço e fora do local de trabalho. Segundo informações recolhidas por O MIRANTE, o agressor, calceteiro na autarquia desde 2016, trazia a ferramenta agrícola, que utilizou na agressão, na carrinha de serviço. Tinha acabado de almoçar no estaleiro municipal, ia reiniciar o trabalho, mas viu o colega na rua, parou a carrinha e partiu para a agressão.

A vítima da agressão dirigiu-se, posteriormente, ao posto da GNR para apresentar queixa. Foi atingido nas pernas, barriga e mãos, ficando com nódoas negras em duas zonas do corpo. No caso da contusão nos membros superiores, a vítima argumentou que se tentou defender colocando os braços para diminuir o impacto da pancada.

Hélio Justino, vereador da Câmara Municipal de Benavente, afirmou ao nosso jornal que os dois funcionários mantinham um relacionamento próximo, descrevendo o incidente como resultado de uma troca de insultos entre ambos. “Eles tinham um bom relacionamento, até eram próximos, mas, entretanto, e naquela situação, mandaram umas bocas um ao outro. Um dos funcionários agarrou no pau e bateu no outro”, explica o vereador.

O vereador assegurou ainda que, no momento da sua contratação há oito anos, o registo criminal do agressor estava limpo. “No documento é indicado que nada consta acerca da pessoa, por isso, foi admitido normalmente num concurso público e faz parte dos quadros da câmara desde 2016”, indica o vereador.

A GNR está a investigar o caso e os procedimentos internos da autarquia estão em curso para determinar as sanções a aplicar. A Câmara Municipal de Benavente já instaurou um processo de averiguações para apurar as circunstâncias do incidente, que poderá levar à instauração de um processo disciplinar contra o agressor. O instrutor nomeado definirá os moldes do processo disciplinar.