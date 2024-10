Música, teatro, dança e humor na programação cultural de Torres Novas

A programação do Teatro Virgínia, em Torres Novas, apresenta até Dezembro espectáculos como “O Quebra-Nozes” e artistas como Afonso Padilha, Ricardo Ribeiro, Luana do Bem, Elmano Sancho e Tim, entre outros. Em Outubro, o Virgínia recebe na manhã do dia 12 a peça infantil “Por exemplo um OVO”, de Beatriz Pereira e Carolina Sendim, e, à noite, as bandas da Sociedade Filarmónica Lealdade União Ribeirense e da Sociedade Filarmónica Euterpe Meiaviense vão partilhar o palco para um concerto com Tim, vocalista dos Xutos & Pontapés.

No âmbito do 19.º aniversário da remodelação do Teatro Virgínia, o equipamento cultural recebe na manhã de 13 de Outubro “Árvore Menina”, um espectáculo de música para bebés e crianças. Ainda em Outubro, no dia 18, sobe ao palco a peça “Cordeiro de Deus ou Soldados da Esperança”, com interpretação de Custódia Gallego, Duarte Melo, Elmano Sancho, Lucília Raimundo e Rafael Carvalho.

No dia 19 retoma-se o ciclo de música de câmara do Choral Phydellius, desta feita na igreja de Parceiros de Igreja, e, no dia 25 de Outubro, será a vez de a Casa do Vale, no Pedrógão, acolher o espectáculo “25 de Abril, 50 anos”, também do Choral Phydellius. A terminar o mês, no dia 31, Ana Trincão leva ao Virgínia “BlindDances”, um “projecto onde se experimenta um largo espectro da sensibilidade humana”.

O mês de Novembro abre com o espectáculo que celebra os 150 anos da Sociedade Filarmónica União Pedroguense, seguindo-se, no dia 8, a estreia da peça “Antístrofe”, pelo Teatro Maior de Idade. No dia 9, Luís Santos, Luís Leitão, Paulo Rodrigues, três guitarristas torrejanos, apresentam “Filhos da Revolução”. Ainda em Novembro, no dia 5, é a vez do humor, com Luana do Bem a levar até à Black Box da Central do Caldeirão o espectáculo “Crente”, o seu primeiro solo de ‘stand-up comedy’.

Inserido nas comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, terá lugar, a 23 de Novembro, o espectáculo de dança “Requiem - a única censura que deveria existir é censurar a censura”. No dia 28, sobe ao palco Afonso Padilha, “comediante, humorista, roteirista, escritor e pagodeiro”, com o seu novo solo “Ninguém Se Importa”. A fechar Novembro, o Virgínia recebe a peça “A revolução que me ensinaram”, de Joana Cotrim, e um concerto coral pelo Teatro Nacional de São Carlos, “Madrigais Camonianos”. O mês de Dezembro arranca com o bailado clássico “O Quebra-Nozes”, pela Classic Stage, no dia 7, e fecha no dia 14, com um concerto do fadista Ricardo Ribeiro.