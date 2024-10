ULS da Lezíria com mais partos e cirurgias programadas em 2024

No terceiro trimestre de 2024, a Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS da Lezíria) aumentou a actividade assistencial em diversas áreas em comparação a igual período homólogo de 2023. De destacar, também, o aumento significativo da cobertura de utentes com médico de família, a contratação de médicos e outros profissionais de saúde, assim como a evolução positiva a nível financeiro. Entre Janeiro e Agosto registaram-se 777 partos, verificando-se um aumento de 49 partos (+6,7%). Este número representa um recorde desde 2018, com um acréscimo de 94 partos face ao período homólogo desse ano.

Foram efectuadas 98.022 consultas médicas hospitalares (+6,1%), das quais 29.336 foram primeiras consultas (+10,6%) e 68.686 subsequentes (+4,3%), enquanto nos Cuidados de Saúde Primários realizaram-se 268.843 consultas presenciais (+0,6%). Houve um crescimento de 20,7% no número de doentes intervencionados em cirurgia programada, o que equivale a mais 898 doentes operados, e o crescimento da taxa de ambulatorização para 71%. O número de sessões de hospital de dia também aumentou (13,9), assim como o número de hospitalizações domiciliárias (+21,6%). Na área dos Cuidados de Saúde Primários, a ULS da Lezíria já atingiu uma cobertura de utentes com médico de família de 82,8%, o que significa um aumento de 6,8% face a Agosto de 2023. No que respeita ao desempenho assistencial nos Cuidados de Saúde Primários, a ULS da Lezíria encontra-se actualmente na 3.ª posição das 13 ULS da região de Lisboa e Vale do Tejo.

Relativamente aos recursos humanos, no que respeita à carreira médica, em 2024 foram contratados 26 médicos em diversas especialidades e 201 prestadores de serviços médicos. Durante o ano, houve ainda 133 médicos a aderir à dedicação plena, dos quais 79 da especialidade de Medicina Geral e Familiar (92%), 53 das especialidades hospitalares (32%) e 1 de Saúde Pública (100%). Foram também contratados 42 enfermeiros, estando a ser reforçados todos os grupos profissionais, nomeadamente, técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica, técnicos superiores, dos quais assistentes sociais, nutricionistas e psicólogos, assistentes técnicos, informáticos, entre outros.