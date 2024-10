Vereador em Abrantes propõe alojar estudantes no Regimento de Apoio Militar de Emergência

O vereador da Câmara de Abrantes Vítor Moura (PSD) questionou o investimento do município na requalificação de um edifício junto à Escola Secundária Dr. Manuel Fernandes, com um orçamento previsto de 2,6 milhões de euros, para criar uma residência para estudantes. Para o vereador, as instalações do RAME em Abrantes serviriam para alojar estudantes e com mais capacidade. “Vamos criar uma residencial com capacidade para 54 camas, quando temos o quartel militar que dá para mil ou mais pessoas e, de momento, nem estão lá 100. Os senhores podem sorrir quando falo nesta questão, mas os quartéis e instalações militares estão previstos serem ocupados quando as autarquias assim demonstrarem interesse e, por isso, não vejo necessidade de investir dinheiro em requalificar residenciais”, declarou.

O presidente do município, Manuel Valamatos (PS), afirmou que tanto a Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Abrantes (EPDRA) como a Escola Superior de Tecnologia de Abrantes (ESTA) têm condições para albergar estudantes. “Há muitos alunos que não precisam de dormir nas residenciais e outros nem querem. Isso não existe em nenhuma faculdade do mundo. A ESTA e a EPDRA têm capacidade para alguns, podem não ter para todos e por isso criamos estas alternativas para os restantes. Tudo o que for fora disso não tem qualquer contexto”, disse Manuel Valamatos.

Nova residência para estudantes em Abrantes vai ter 54 camas

Abrantes vai ter uma nova residência para estudantes com capacidade para 54 camas, depois de ter sido aprovada a candidatura apresentada pelo município ao Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) para a criação da segunda residência de estudantes no concelho, num edifício junto à Escola Secundária Dr. Manuel Fernandes. A parte inferior do edifício será reabilitada e colocada ao serviço da Escola Secundária Dr. Manuel Fernandes para o ensino das artes e da música. A obra de requalificação do edifício está orçada em 2,6 milhões de euros e terá um financiamento de mais de dois milhões de euros do PRR.

Para o presidente da Câmara Municipal de Abrantes, Manuel Jorge Valamatos (PS), “foi com muito gosto” que receberam a aprovação da candidatura. “Vamos reabilitar um edifício que estava abandonado há muitos anos e colocá-lo funcional e ao serviço da comunidade educativa”, disse, citado em nota de imprensa da autarquia.

A actual residência de estudantes localiza-se no centro histórico de Abrantes, com dois andares residenciais, um para estudantes do sexo feminino e outro para estudantes do sexo masculino, cada um com capacidade para nove estudantes.