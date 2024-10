Administração da ULS da Lezíria que gere Hospital de Santarém vai ser substituída

O Governo prepara-se para mudar a administração da Unidade Local de Saúde da Lezíria, que gere o hospital distrital e as unidades de cuidados primários que pertenciam ao Agrupamento de Centros de Saúde da Lezíria. Esta será a única administração da área da saúde que vai mudar na região e tem a ver com o facto de o Ministério da Saúde não estar satisfeito com a gestão que tem vindo a ser feita, nomeadamente com problemas de funcionamento no hospital.

Ainda não há uma data para a mudança, mas segundo O MIRANTE apurou junto do Governo esta deverá ocorrer durante este mês de Outubro. Ainda também não está confirmado o nome do novo presidente do conselho de administração, mas o nome que tem sido falado é o de Pedro Marques, de Abrantes, que é desde 2022 o presidente do conselho de administração do Hospital do Santo Espírito da Ilha Terceira, nos Açores. Foi director do jornal Primeira Linha, do Centro de Formação Profissional de Tomar e director executivo do antigo Agrupamento de Centros de Saúde da Serra d’Aire e esteve também como director na Federação Europeia de Indústrias e Associações Farmacêuticas (EFPIA).

A ainda presidente da Unidade Local de Saúde (ULS) da Lezíria, Tatiana Silvestre, iniciou as funções a 1 de Fevereiro deste ano, após a constituição da ULS que entrou em funcionamento no início do ano e que ainda esteve a ser gerida pela anterior administradora do hospital, Ana Infante. Além do hospital, a unidade local passou a ter a responsabilidade dos centros de saúde dos concelhos de Almeirim, Alpiarça, Cartaxo, Chamusca, Coruche, Golegã, Rio Maior, Salvaterra de Magos e Santarém.

Tatiana Silvestre é de Santarém, tem 45 anos, e é uma técnica que fez grande parte do seu percurso profissional na área da gestão e planeamento no Hospital Distrital de Santarém. Apesar de ter um grande conhecimento do hospital e experiência na execução de vários projectos, uma das questões que veio provocar a sua substituição é a falta de firmeza na condução da organização e gestão do hospital.