Alcanena tem em marcha projectos para incentivar pessoas a andar a pé

O município de Alcanena vai integrar a Rede de Cidades e Vilas que Caminham, com o objectivo de “dinamizar novas experiências e soluções de boas práticas nas áreas da mobilidade sustentável e energias renováveis”, anunciou a autarquia. “Esta adesão às Cidades e Vilas que Caminham vai no sentido de que o município pretende caminhar para a sustentabilidade de várias formas, nomeadamente na utilização de energias renováveis e também na questão da mobilidade”, disse à Lusa o vereador do Ambiente da Câmara de Alcanena. Segundo Nuno Silva, o acto de formalização da adesão vai decorrer no âmbito do programa delineado pelo município para assinalar a Semana Europeia da Mobilidade, tendo o autarca destacado o objectivo de “implementar projectos” para “incentivar as pessoas a andar a pé”.

Questionado sobre quais os projectos, o vereador apontou à mobilidade sustentável urbana, pedonal e ciclável, à sensibilização em meio escolar, a alunos e encarregados de educação, para incrementar a utilização dos meios alternativos aos automóveis, e ao próprio projecto de regeneração de habitação em curso. “Há um que posso dizer já, que estamos a trabalhar e que tem a ver com a ligação, numa primeira fase, de Alcanena até à localidade de Moitas Vendas, ou seja, onde vamos fazer uma requalificação da estrada municipal e que também irá contemplar uma via para a questão da mobilidade para bicicletas, para pessoas que possam andar, e também até para servir de apoio à rota dos peregrinos no caminho de Fátima”, exemplificou. Numa segunda fase, aduziu, “iremos fazer também a ligação de Moitas Vendas até Minde e apanhar depois a ligação que já existe hoje e que vai ligar até ao concelho de Ourém”, que confina com Alcanena.

No âmbito da Semana Europeia da Mobilidade, Alcanena delineou um programa para sensibilizar a população para práticas mais amigas do ambiente, e que incluem a formalização da adesão à “Rede de Cidades e Vilas que Caminham”. O dia começa com uma acção de sensibilização para o uso das bicicletas eléctricas partilhadas meioB – Para Andar no Médio Tejo, da Comunidade Intermunicipal, e inclui uma “conversa” sobre “Espaço Público Partilhado”, com a participação de Paula Teles e Pedro Ribeiro da Silva, presidente e coordenador do Instituto de Cidades e Vilas com Mobilidade, respectivamente, e de Marlene Carvalho, vereadora da câmara municipal. As actividades fecham com uma caminhada nocturna, aberta ao público em geral, num circuito de dificuldade fácil e em meio urbano.