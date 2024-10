Assembleia de Azambuja dá luz verde a novo centro de recolha animal

A Assembleia Municipal de Azambuja deu luz verde ao reconhecimento do interesse público para a construção de um novo Centro de Recolha Oficial de animais no concelho, um projecto que visa melhorar as condições de acolhimento e tratamento dos animais abandonados.

Os eleitos municipais estiveram reunidos a 30 de Setembro em sessão ordinária que teve lugar na freguesia de Vila Nova da Rainha, no pavilhão do União, Desporto e Recreio de Vila Nova da Rainha.

Sem implicar votação, os eleitos tomaram conhecimento da 4ª alteração ao Plano Director Municipal (PDM), que se adaptou ao Plano de Gestão dos Riscos de Inundações para a região hidrográfica do Tejo e das Ribeiras do Oeste, garantindo a integração de medidas de prevenção de riscos ambientais no ordenamento do território.

Também o projecto final do regulamento da política de gestão museológica do acervo do Museu Municipal Sebastião Mateus Arenque foi aprovado pelos eleitos municipais, após a conclusão do período de consulta pública. Este regulamento irá orientar a preservação e valorização do património cultural do concelho, reforçando a importância do Museu Municipal enquanto guardião da memória coletiva de Azambuja.

Entre os vários temas abordados na sessão, destaque também para a aprovação do Regimento do Conselho Municipal de Saúde e a constituição da Comissão Municipal de Trânsito. Na sessão, foi também aprovado o projecto de regimento do Conselho Municipal de Saúde de Azambuja, sendo também eleito, por voto secreto, Francisco Morgado, presidente da Junta de Freguesia de Alcoentre, como representante das freguesias neste órgão. Este conselho terá um papel importante na coordenação e articulação das políticas de saúde a nível municipal, garantindo a representação local e a participação activa das freguesias nas decisões sobre a saúde no concelho.

Outro ponto de destaque foi a aprovação da constituição da Comissão Municipal de Trânsito de Azambuja, que terá como objectivo melhorar a gestão e a segurança no trânsito no concelho.