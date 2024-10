Centro de Excelência para a Agricultura na Fonte Boa morreu mas não está esquecido

“Foram muitos milhões deitados ao lixo”. É assim que o presidente da Câmara de Santarém, João Leite (PSD), comenta o fracasso do projecto para criar um Centro de Excelência para a Agricultura e Agro-Indústria na antiga Estação Zootécnica Nacional (EZN), no Vale de Santarém, e a consequente perda de financiamento europeu superior a 5 milhões de euros. “Não tenho outra forma de explicar a ineficiência daquele processo”, referiu o autarca na última sessão da Assembleia Municipal de Santarém, onde o assunto foi mais uma vez falado.



Mas nem tudo foram más notícias e João Leite revelou que o novo Governo pretende investir na antiga EZN no sentido de reverter o cenário de decadência em que aquele complexo se encontra. O presidente do município disse que em breve o ministro da Agricultura e o secretário de Estado da Agricultura vão visitar as instalações da Quinta da Fonte Boa e que as intenções do Governo vão ser tornadas públicas.



Antes, o eleito socialista Rui Barreiro, que é também quadro superior do Ministério da Agricultura, lamentou a oportunidade e o dinheiro perdidos com o fracasso do projecto para a EZN. “Nada tenho contra o investimento na Escola Agrária de Santarém, mas tenho contra o esquecimento do investimento na ex-EZN”, vincou Barreiro, questionando se “já foi responsabilizado quem deve ser” pelo facto de se ter perdido esse financiamento. “Isso significa a morte lenta daquele espaço que seria revitalizado com esse investimento?”, perguntou ainda o eleito do PS, concluindo que é importante, no contexto do novo quadro comunitário de apoio ou noutro, conseguir dinamizar aquele complexo, “de modo a não herdarmos mais umas instalações fantasmas que ao longo dos anos se vão degradando”.