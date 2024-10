Centro do Cartaxo e parque subterrâneo taxados a partir de dia 14

Por obrigação do Fundo de Apoio Municipal, pelo qual o município do Cartaxo está abrangido, e como forma de evitar o estacionamento abusivo no parque subterrâneo do Cartaxo, o estacionamento no parque subterrâneo, Rua Batalhoz, Rua Serpa Pinto até à Caixa Geral de Depósitos, e Rua Luís de Camões vai ser pago a partir de 14 de Outubro, previsivelmente.

Dos 200 lugares estão inicialmente previstas 19 avenças para o período total, 75 para o período diurno e 150 para o período nocturno, regendo-se o município pelo regulamento referente a 2017. Foram realizadas obras nos elevadores, sistemas de protecção contra incêndios e bilhética para licenciar o parque, condição necessária para que seja pago. Pretende-se “comunicar melhor com os munícipes” e realizou-se um inquérito à entrada do parque para saber o perfil e origem dos utilizadores.