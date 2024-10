É urgente prevenir e combater a violência contra idosos

O Auditório “Escola O Século”, em Salvaterra de Magos, acolheu o evento “Prevenir a violência contra idosos”, no âmbito das Jornadas da Saúde, do Social e da Educação. Para assinalar o Dia Internacional do Idoso, comemorado a 1 de Outubro, a Equipa Móvel de Apoio à Vítima da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) realizou uma palestra onde se discutiu o facto da violência contra as pessoas idosas ser um cenário para milhões de indivíduos em todo o mundo e que, com o envelhecimento da população, é urgente abordar e combater este tipo de violência.

A palestra foi dirigida pela técnica da APAV, Marta Godinho, que explicou as diversas formas de abuso e crimes, assim como as várias dificuldades que existem para identificar as vítimas, e a presença de indicadores dos diferentes tipos de violência. Marta Godinho explicou que a maioria das situações de vitimização ocorrerem de forma continuada e na residência comum da vítima e do agressor. As conclusões apontam para que as vítimas são, maioritariamente, do sexo feminino e que a situação mais recorrente é serem vitimizadas sobretudo pelos seus cônjuges ou filhos.

