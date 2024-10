Equipa feminina de setas de Foros de Salvaterra vence Taça de Portugal

A equipa feminina Lagoa Woman's, do Café Lagoa, em Foros de Salvaterra, concelho de Salvaterra de Magos, conquistou a Taça de Portugal em setas de sisal frente à equipa feminina Bigodes da Velha, de Setúbal. A prova decorreu no Linhó, localidade do concelho de Sintra. Este era um dos poucos títulos que faltava à Associação de Setas do Ribatejo, refere o vereador do desporto da Câmara de Salvaterra de Magos, Paulo Cação