João Baptista é a vítima do despiste fatal em Tomar

João Baptista, de 37 anos, perdeu a vida depois de se ter despistado na localidade de Carvalhos de Figueiredo, em Tomar. João Baptista era atleta de rugby no IP Thomar e amigo do presidente da câmara.

João Baptista, de 37 anos, morreu na madrugada de sábado, 5 de Outubro, num despiste em Carvalhos de Figueiredo, no concelho de Tomar. Deslocava-se numa viatura ligeira de passageiros, ficou encarcerado e o óbito foi declarado no local. João Baptista era atleta no IP Thomar Rugby e nesse sábado ia disputar o primeiro torneio da época em Moita da Anadia. “O Baptista está connosco desde 2007, chegou e muito cedo ganhou a simpatia e admiração de todos, com a sua forma de estar, sempre muito respeitador e educado tinha um coração de ouro. Esteve sempre, nos bons e maus momentos, dentro e fora de campo com mais ou menos dificuldade, tudo deu pelo IP Thomar – Rugby”, refere o clube em comunicado partilhado nas redes sociais.

Militar de profissão, João Baptista era amigo do presidente da Câmara Municipal de Tomar, Hugo Cristóvão. “Um amigo desde que em miúdo também foi músico da Gualdim País. Ainda nos vimos esta semana. A vida é muitas vezes cruel na sua imprevisibilidade”, lamentou o autarca nas suas redes sociais.