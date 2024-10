Jovem ferido por três indivíduos em Samora Correia

Um jovem com cerca de 30 anos foi agredido na madrugada de sábado, 5 de Outubro, em Samora Correia, por três homens que lhe roubaram cerca de 40 euros, valor que tinha em sua posse.

A vítima, residente em Salvaterra de Magos, foi socorrida pelos Bombeiros Voluntários de Samora Correia e transportada para o hospital de Vila Franca de Xira, apresentando ferimentos ligeiros na face e no tórax.

Segundo a GNR, o homem contou que se encontrava a aguardar a chegada de um táxi junto a uma paragem de autocarro na EN118, perto da urbanização Arneiro dos Corvos, próximo do Intermarché, quando foi abordado por três indivíduos que lhe perguntaram as horas. De imediato, os homens começaram a agredi-lo, exigindo o dinheiro que tinha consigo.

A GNR iniciou a investigação no sentido de identificar os suspeitos.