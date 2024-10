Jovem morre em despiste de mota em Alcanena

Óbito foi declarado no local.

Um jovem, cuja idade ainda se desconhece, morreu no domingo, 6 de Outubro, num despiste de mota em Gouxaria, no percurso entre Videla e Alcanena. O óbito foi declarado no local. Segundo a página na Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil foram mobilizados para a ocorrência 17 operacionais e sete viaturas.