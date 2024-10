Morre aos 37 anos em despiste em Tomar

partilhe no Facebook

Um homem de 37 anos morreu na madrugada de sábado, 5 de Outubro, num despiste em Carvalhos de Figueiredo, no concelho de Tomar, informou o Comando Sub-Regional do Oeste. A vítima, que se deslocava numa viatura ligeira de passageiros, ficou encarcerada e o óbito foi declarado no local. O alerta foi dado às 04h20 e para a ocorrência foram mobilizados 21 operacionais, apoiados por nove veículos.