Primeira assembleia da associação que promove Olival e Azeite de Aire e Candeeiros

Alcanena recebeu, a 26 de Setembro, a primeira Assembleia-geral da APOAC – Associação para a Promoção do Olival e Azeite de Aire e Candeeiros, que tem por missão potenciar a qualificação, valorização e a promoção do sector do olival e do azeite português em geral, e do azeite e do olival da região das Serras de Aire e Candeeiros em particular. A nova associação, que inicia a sua actividade com 53 associados fundadores, congrega olivicultores, lagareiros, embaladores, comerciantes, operadores olivoturisticos e outros interessados pela fileira do olival dos sete municípios com território no Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros (Alcanena, Alcobaça, Ourém, Porto de Mós, Rio Maior, Santarém e Torres Novas).

A constituição da APOAC é uma das medidas do Projecto Ouro Líquido, iniciado em Junho de 2023 e que actualmente decorre no quadro da Comissão de Cogestão do Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros e da ADSAICA (Associação de Desenvolvimento das Serras de Aire e Candeeiros). Até ao momento, o projecto envolveu mais de 280 pessoas em dinâmica participativa, incluindo operadores do sector, agentes públicos, academia, empresas e demais stake-holders.