Santarém recebe colóquio internacional sobre brasões de armas

Santarém vai receber de 10 a 12 de Outubro um colóquio internacional subordinado ao tema ‘Cartas de Brasão de Armas: Heráldica, Iluminura, Codicologia, Arquivística, Direito e Arte’. Os trabalhos têm lugar no auditório da Casa do Brasil e na Biblioteca Municipal Braamcamp Freire, local onde o evento foi apresentado à comunicação social por Nuno Domingos, vereador da Cultura da Câmara de Santarém, Luísa Cotrim, directora da Biblioteca Municipal de Santarém, Luís Mata, historiador e técnico da Câmara de Santarém, juntamente com o principal coordenador do colóquio, Miguel Metelo de Seixas, investigador do Instituto de Estudos Medievais da Universidade Nova de Lisboa.

O encontro vai contribuir para tornar Santarém como um importante centro de estudo dedicado à heráldica, reforçando o papel da cidade nessa área sobretudo por ser uma localidade associada à figura histórica de Anselmo Braamcamp Freire, considerado um dos primeiros estudiosos que contribuiu para fazer da heráldica uma ciência a nível nacional. A própria Biblioteca Municipal tem no seu arquivo histórico importante documentos para o estudo da heráldica nacional, grande parte do espólio pessoal de Braamcamp Freire.

Nuno Domingos realçou ainda o papel do município na valorização do património heráldico local e revelou que será assinado durante o encontro um protocolo com a Universidade Nova de Lisboa, no sentido de aprofundar os estudos sobre este imenso património existente na cidade e na região.

Para além de pretender avaliar o papel histórico da heráldica, ao longo dos três dias do colóquio serão analisadas cartas de brasão de armas sob diferentes perspectivas, que incluem a heráldica e a iluminura até à própria história da arte e do direito, estando igualmente previsto debater a necessidade de preservar e digitalizar estes documentos para estudos futuros.