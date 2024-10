Só um terço dos alunos do concelho de Santarém pratica desporto fora da escola

O concelho de Santarém está abaixo da média nacional relativamente à prática desportiva de crianças e jovens fora da escola. Essa informação foi deixada por Carlos Coutinho, presidente da empresa municipal Viver Santarém, durante a conferência “O futuro do desporto em Santarém”, realizada na Escola Secundária Sá da Bandeira. Segundo dados do Inquérito Nacional de Actividades Físicas e Desportivas (INAFD) de 2019, cerca de 50% das crianças e jovens entre os seis e os 18 anos praticavam desporto federado a nível nacional. Nessa época em Santarém eram 2.616 os jovens a praticar desporto em clubes, valor que aumentou para 3.113 na última época num universo de 9 mil alunos (cerca de 35% do total).

Apesar de só cerca de um terço dos alunos do concelho de Santarém praticar desporto enquadrado em clubes, esse valor tem vindo a crescer desde que há registos fiáveis. Em 2007/2008, aquando da entrada em vigor do regulamento de apoio ao associativismo, rondavam os 1200 praticantes federados, revelou Carlos Coutinho. Na época 2022/2023 eram cerca de 2900, registando-se um crescimento no número de praticantes ao longo dos anos, que anda de braço dado com o aumento do apoio municipal aos clubes que, a título de exemplo, passou de 350 mil euros anuais na época 2018/2019 para 420 mil euros em 2023/2024, embora em 2019 existissem 21 clubes e no ano passado 28.

Licenciado em Ciências Sociais da Educação Física, Saúde e Desporto e ex-praticante de andebol, Carlos Coutinho relembrou que o custo anual da inactividade física em Portugal pode ascender a cerca de 900 milhões de euros e a opinião dos diversos intervenientes no painel foi unânime: investir no desporto é poupar na saúde.

14 milhões para infraestruturas desportivas

O município de Santarém prevê o maior investimento de sempre, nos próximos dois anos, em infraestruturas desportivas (14 milhões de euros), revelou o presidente da câmara, João Leite, aos alunos, referindo que quer fazer de Santarém um dos concelhos “mais activos do país”. O investimento engloba a Cidade Desportiva junto ao Complexo Aquático de Santarém, uma obra para oito anos que inclui a Academia de Futebol, no valor de cerca de 4,5 milhões e início previsto no final deste ano/início do próximo; pista de atletismo e vários polidesportivos.

Na agenda está também a requalificação do campo municipal de rugby na Escola Prática de Cavalaria (EPC) no valor de cerca de 2,2 milhões, obra prestes a ser adjudicada, e construção do polidesportivo da EPC no primeiro semestre de 2025 no valor de 1,5 milhões. O Parque Desportivo Tejo, que numa primeira fase abrange a requalificação do campo de futebol na Ribeira de Santarém, construção de balneários e bancadas no valor de cerca de 1 milhão de euros; e construção do Pavilhão Desportivo de Pernes na Escola EB 2,3 D.Manuel I (2,7 milhões e início previsto ainda este ano).

A construção de um campo de relvado natural na Escola Superior Agrária, no valor de cerca de 600 mil euros, tem início previsto ainda este ano, enquanto a colocação de relvado sintético no campo de futebol de Alcanhões deve avançar no segundo semestre de 2025. Já a construção do campo de futebol de Alcanede está prevista para o primeiro semestre de 2025, e os de Tremês e de Abitureiras para o segundo semestre de 2025.