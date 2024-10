ULS Lezíria enaltece parceria nos 61 anos do Rotary Clube de Santarém

A Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS da Lezíria) recebeu a visita de Paulo Taveira de Sousa, governador indicado para o Ano Rotário 2024-2025 do distrito 1960, do Rotary Internacional, por ocasião do 61.º aniversário do Rotary Clube de Santarém. O responsável foi recebido por Tatiana Silvestre, presidente do conselho de administração da ULS da Lezíria, e de outros responsáveis da instituição.

Tatiana Silvestre destacou a importância da continuidade da colaboração com o Rotary Clube. “Esta visita surge na sequência de uma reunião onde já se discutiram alguns projectos com o Rotary Clube e estamos aqui hoje para dar continuidade a esses projectos”, recordou. Durante a reunião, Marcelo Ferreira Morgado, anterior presidente do Rotary Clube de Santarém, aproveitou a ocasião para partilhar novidades positivas. “O Rotary Clube de Santarém vai desenvolver três projectos com um valor total de 10.250€. Relativamente ao hospital, vamos apresentar uma candidatura no valor de 5.000€, com um projecto denominado “Apoio ao Projecto dos Aparelhos Auditivos”, explicou. O director do Serviço de Otorrinolaringologia, Mário Galveias, manifestou a sua gratidão pelo apoio e a importância que tem na população mais desfavorecida. Tatiana Silvestre também reforçou a importância destas iniciativas. “Estas parcerias são muito bem-vindas, e agradecemos muito por estarem a colaborar connosco nestes projectos”, destacou.

Após a sessão de boas-vindas, a comitiva seguiu para uma visita ao Serviço de Psiquiatria e Saúde Mental, em particular o espaço da OficINa, onde foi possível conhecer as obras de arte produzidas pelos artistas/utentes e o espaço que pode ser partilhado com a comunidade. Margarida Nazareth Barbosa, actual presidente do Rotary Clube de Santarém, juntou-se mais tarde à visita. Seguiu-se o jantar comemorativo do 61.º aniversário do Rotary Clube de Santarém.