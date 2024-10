Arruda dos Vinhos e Loures unem-se na defesa de novo nó de acesso à A9

Municipios querem munir-se de estudo de tráfego que comprove urgência e necessidade de abertura de um novo nó no chamado Cabeço da Rosa, entre Alverca e Bucelas, que sirva os três municípios mas, em particular, Arruda e Loures.

Está assinado o protocolo de cooperação entre os municípios de Arruda dos Vinhos e Loures visando a aquisição de um estudo de impacte de tráfego que permita dar força à reivindicação de construção de um novo nó de acesso à Auto-Estrada 9 (A9- CREL) no chamado Cabeço da Rosa, entre Alverca e Bucelas.

A construção do novo nó é considerado decisivo pelos autarcas dos dois municípios, em particular por Carlos Alves, presidente de Arruda dos Vinhos, que defende que o novo nó é estruturante para melhorar a acessibilidade às empresas e moradores da zona sul do concelho, em particular às freguesias de Arranhó e Santiago dos Velhos. “É uma obra fundamental para os nossos empresários e com este estudo de tráfego teremos nas mãos uma peça fundamental nas negociações futuras com a tutela para conseguirmos a sua concretização”, explica.

O acordo entre os dois municípios, recorde-se, tem como objectivo o lançamento de um procedimento pré-contratual público para a aquisição do Estudo de Impacte de Tráfego, com vista à implementação de um novo nó na A9/A10, em Loures, com ligação à Estrada Municipal 1250 e Estrada Nacional 116 (Cabeço da Rosa), a qual beneficiará as populações dos municípios envolvidos na melhoria das condições de acessibilidade, circulação e segurança da via.

