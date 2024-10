Biblioteca de Azambuja recebe exposição fotográfica “Contrastes"

Entre os dias 14 e 25 de Outubro a Biblioteca Municipal de Azambuja será o cenário da exposição "Contrastes", uma iniciativa que explora o tema da habitação em meio rural e urbano, através da metodologia Photovoice. Este método, que combina fotografia com expressão comunitária, permite aos participantes retratarem suas realidades habitacionais, revelando tanto o aspecto arquitectónico quanto as vivências e histórias pessoais dos espaços.

A inauguração da mostra está marcada para 14 de Outubro, às 14h00, e contará com a presença de Silvino Lúcio, Presidente da Câmara Municipal de Azambuja, e Maria Joaquina Madeira, Vice-Presidente da EAPN Portugal (Rede Europeia Anti-Pobreza). José Belchior e Teresa Santos, representantes dos Conselhos Locais de Cidadãos de Santarém e Lisboa, também estarão presentes.

Organizada em parceria com a EAPN Portugal, os Conselhos Locais de Cidadãos de Lisboa e Santarém, e o município de Azambuja, a exposição "Contrastes" oferece entrada livre e pretende sensibilizar o público para as diferentes realidades habitacionais da região. O objectivo é dar uma plataforma às vozes das comunidades que enfrentam desafios na habitação, promovendo uma reflexão sobre o papel do espaço habitacional na qualidade de vida e nas dinâmicas sociais.

Após a inauguração, às 14h30, será realizado o workshop "O Photovoice como metodologia de combate à pobreza e exclusão social", conduzido por Sofia Rodrigues. Esta actividade, com vagas limitadas a 25 participantes, requer inscrição prévia até ao dia 11 de Outubro.