Fugitivo da prisão de Vale de Judeus detido em Marrocos

Um dos fugitivos há um mês do Estabelecimento Prisional de Vale de Judeus, Fábio Loureiro, foi detido no domingo à noite, 6 de Outubro, em Tânger, Marrocos, anunciou a Polícia Judiciária. "Autoridades marroquinas, com a colaboração das autoridades espanholas, em estreita articulação com a Polícia Judiciária (PJ)" detiveram o suspeito, que estava em fuga desde 7 de Setembro. "A operação policial internacional foi desencadeada em menos de 24 horas, contou com o forte apoio da Cuerpo Nacional de Policia (CNP) espanhol e da Direcção Geral de Vigilância Territorial Nacional (DGST) marroquina, com base em informação credível da PJ, de que Fábio Loureiro estaria em Marrocos.

Sobre Fábio Loureiro recaía um mandado de detenção internacional e estava na lista dos mais procurados da Interpol, refere a PJ em comunicado. Fábio Loureiro está condenado pelos crimes de rapto, tráfico de estupefacientes, associação criminosa, roubo à mão armada e evasão e será agora "presente às autoridades judiciárias de Marrocos tendo em vista a sua extradição para Portugal para efeitos de cumprimento de pena", acrescenta ainda a PJ.

Segundo o relatório da auditoria à actuação dos serviços de vigilância e segurança, que foi elaborado pela Divisão de Serviços de Segurança da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, a fuga dos reclusos "demorou seis minutos" e só foi detectada cerca de uma hora depois. O grupo de evadidos incluía dois cidadãos portugueses, Fernando Ferreira e Fábio Loureiro, um cidadão da Geórgia, Shergili Farjiani, um da Argentina, Rodolf Lohrmann, e um do Reino Unido, Mark Roscaleer, com idades entre os 33 e os 61 anos. Foram condenados a penas entre os 7 e os 25 anos de prisão, por vários crimes, entre os quais tráfico de droga, associação criminosa, roubo, sequestro e branqueamento de capitais.