Homicídio de Fernanda e Bruno deixa Alenquer de luto e a exigir justiça

Crime premeditado ou o infortúnio de estar no sítio errado à hora errada: estas são duas das vias da investigação em curso pela Polícia Judiciária (PJ), que quer perceber os contornos do crime que chocou a comunidade de Alenquer e o País na quarta-feira, 2 de Outubro, depois de um casal residente na vila - Fernanda Júlia e Bruno Neto - ter sido baleado a sangue frio e deixado a morrer à porta de uma barbearia na Penha de França em Lisboa.

Fernanda Júlia de 33 anos e Bruno Neto, que era gestor de frota, deixam órfã uma filha de cinco anos que frequenta um pré-escolar em Alenquer e que vai agora ficar com familiares. Fernanda Júlia estava grávida e o casal esperava um segundo filho. Apesar dos esforços dos bombeiros e do INEM no local para salvar o casal, em particular a mãe por estar grávida, a morte acabou por ser declarada no local devido à gravidade dos ferimentos. No funeral os familiares de Bruno pediram que se usasse roupa branca em sua homenagem.

