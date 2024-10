Inscrições abertas para acção sobre Estatuto do Cuidador Informal em Santarém

Estão abertas as inscrições para a acção sobre o Estatuto do Cuidador Informal que vai decorrer no dia 18 de Outubro, no auditório do Serviço Local de Atendimento de Santarém do Centro Distrital de Santarém, promovida pela Comissão Municipal de Protecção das Pessoas Idosas e/ou Dependentes de Santarém. Para mais informações e inscrições (obrigatórias e limitadas), deve ser preenchido o link: https://forms.gle/YM76GfKgyMHYjJNZ7 ou ser contactada a Divisão de Ação Social e Saúde da Câmara Municipal de Santarém, através do número de telefone 910 056 994.



A Câmara de Santarém informa que a iniciativa tem como destinatários técnicos e público em geral, visando informar sobre os direitos e deveres da pessoa cuidada e do cuidador informal, assim como a apresentação de testemunhos por profissionais de referência da Segurança Social e da Saúde, no acompanhamento aos beneficiários. A sessão tem início às 10h00 e conta com a participação de João Teixeira Leite, presidente da Câmara Municipal de Santarém, de Paula Carloto, directora do Centro Distrital de Santarém da Segurança Social, e de João Ferreira, director clínico para a Área dos Cuidados de Saúde Primários.



O encontro prossegue com a temática “Enquadramento Legal do Estatuto do Cuidador Informal”, a partir das 10h20, a cargo de Vítor Amaral, Diretor do Núcleo de Prestações Familiares e Cidadania do Centro Distrital de Santarém. Pelas 10h50, Paula Martins, Diretora do Núcleo Intervenção Social do Centro Distrital Santarém, apresenta “O Papel do Instituto da Segurança Social no Acompanhamento”, enquanto pelas 11h20, a sessão prossegue com Paulo da Guia, Coordenador/Enfermeiro Adjunto para os Cuidados de Saúde Primários, com a temática “O Papel da Saúde no Acompanhamento”. A temática “Testemunho dos Profissionais de Referência”, será apresentada por Verónica Jacinto, Técnica Superior da Segurança Social e por Carla de Sousa, Enfermeira em Funções de Chefia, Especialista em Enfermagem Comunitária, a partir das 11h50. A moderação vai estar a cargo de Ana Silva, Enfermeira na Unidade Local de Saúde da Lezíria.