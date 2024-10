Investigadores alertam para efeitos nocivos das espécies invasoras no Tejo

Vários investigadores alertaram, com base em registos de monitorização das comunidades piscícolas no Tejo, para a presença crescente de muitas espécies exóticas no rio, como a espécie invasora dos siluros, que afectam os peixes nativos e o ecossistema ribeirinho. “O Tejo está a ser invadido por muitas espécies exóticas, e o que nós temos estado a verificar é que, desde a década de 80 até agora, se verifica uma variação muito grande da proporção de espécies nativas e de espécies exóticas, tendo a presença de invasoras aumentado de 10% para os 50%”, disse à Lusa Rui Rivaes, do Centro de Ciências do Mar e do Ambiente (MARE), que integra uma equipa de monitorização das comunidades piscícolas em 12 pontos do rio, entre Fratel (concelho de Vila Velha de Ródão) e Salvaterra de Magos.

Segundo o investigador, nos anos 1980 encontrava-se em média 90% de espécies nativas e 10% de espécies exóticas, mas a divisão actual é 50%/50%. Regista-se “uma taxa de aproximadamente 1% ao ano de variação” e, a partir de agora, se a tendência se mantiver, haverá mais exóticas do que nativas. As consequências preocupam os investigadores, pelos impactos nos ecossistemas, ainda não conhecidos. “Vamos passar a deixar de ter aquelas espécies que havia antigamente para haver espécies que não são nossas, e isso depois acarreta todas as consequências ecológicas de um ecossistema que era utilizado de determinada forma e passa a ser utilizado de outra, com animais que se alimentam e vivem de forma diferente. Portanto, depois há uma cascata de efeitos ecológicos que altera tudo”, notou.

Questionado sobre que tipo de alterações pode ser esperado, Rui Rivaes lembrou que as espécies exóticas, ou invasoras, se alimentam das nativas. A alteração das comunidades existentes no rio muda tudo, desde a qualidade da água aos ecossistemas. “Se nós temos espécies que são mais bentónicas, que se alimentam do fundo, e passamos a ter só predadores, vamos ter, por exemplo, outras exóticas, como o alburno, que se alimenta na coluna de água, ou seja, vamos ter menos zooplâncton, menos fitoplâncton, o que também diminui a qualidade da água, com uma cascata de efeitos que não está bem estudada”, alertou.

Os investigadores iniciaram uma monitorização da qualidade das águas e das comunidades piscícolas do Tejo que se prolonga por 15 dias, com os primeiros dados a revelarem que a qualidade ecológica das águas está num nível "fraco". De entre as espécies invasoras sinalizadas - 50% do total da fauna – destaca-se o siluro ou peixe-gato-europeu. O especialista relatou que a colega do grupo de trabalho Mafalda Moncada fez um estudo sobre a dieta do siluro e que encontrou lampreias e muitas enguias no estômago de um exemplar. Foram também encontradas aves aquáticas, como o corvo-marinho e patos, animais de porte significativo.

O processo de monitorização da equipa do MARE utiliza métodos científicos de captura de peixes, recorrendo à pesca eléctrica, e tem como objectivo acompanhar a progressão da invasão do peixe-gato-europeu. “Não quero ser alarmista, mas quando nós estamos a olhar para o Tejo e para o panorama geral de 40 anos de monitorizações, vemos que realmente tem havido uma degradação acentuada da qualidade ecológica do rio e que corrobora aquilo que nós estamos a ver em termos de dimensão das populações”, concluiu.