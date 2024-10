Liga dos Amigos do Hospital de Santarém recebe evento do Dia Nacional de Luta Contra o Cancro da Mama

Para assinalar o Dia Nacional de Luta Contra o Cancro da Mama, a Unidade de Patologia Mamária da Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS Lezíria) organiza o evento "Cuide de si, valorize a Vida”, que terá lugar na Liga dos Amigos do Hospital de Santarém, no dia 30 de Outubro. A sessão de abertura está a cargo de Madalena Nogueira, coordenadora da Unidade de Patologia Mamária. Seguem-se intervenções de Ana Lúcia Costa, psicóloga clínica e da saúde da Unidade de Psico-oncologia da Liga Portuguesa Contra o Cancro - Núcleo Regional do Sul (LPCC-NRS), que vai abordar o tema “E depois do cancro?”, e de Andry Rangel, que partilhará a sua experiência no campo da micropigmentação e da influência deste procedimento no aumento da autoestima e da autoconfiança dos utentes que enfrentam o cancro.

A Liga Portuguesa Contra o Cancro estará também representada pelo movimento "Vencer e Viver", um movimento de entreajuda que visa o apoio a todas as mulheres, familiares e amigos desde o momento em que é diagnosticado um cancro da mama. O evento inclui ainda a presença da escritora Marine Antunes, fundadora do projecto pioneiro “Cancro com Humor”, que fará a sua intervenção num registo leve e divertido, mostrando que o humor também pode ser uma ferramenta poderosa na desmistificação da doença. Por último, Tânia Santos conduzirá a sessão “Mulheres em Movimento”, seguindo-se um momento musical, protagonizado pelo fadista Diogo Pombas. O evento termina com um momento de convívio/brunch para todos os presentes. A iniciativa é destinada aos utentes da Unidade de Patologia Mamária e carece de inscrição prévia.