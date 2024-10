ULS Lezíria reforça resposta para Doença Aguda de Proximidade

A Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS Lezíria) deu início à implementação do Plano de Inverno 2024/2025, em fase de preparação, antecipando o aumento da resposta ao aumento da procura, com reforço nesta fase da resposta nos Cuidados de Saúde Primários (CSP), com o objectivo de aumentar a capacidade de resposta às necessidades da população para doença aguda de proximidade. O plano inclui um alargamento da oferta nos dias úteis, nas várias Unidades Funcionais da ULS Lezíria, resultando em cerca de 100 vagas extra para Consultas de Doença Aguda, preferencialmente com agendamento via SNS24.

Para quem necessitar de assistência ao fim-de-semana e feriados, os Serviços de Atendimento Complementar do Cartaxo, Rio Maior e Santarém estarão abertos com horário ampliado, sendo uma alternativa ao Serviço de Urgência Hospitalar para casos não urgentes ou emergentes. Em Coruche, será aumentada a capacidade de resposta, mantendo-se o normal horário de funcionamento. Entre Novembro e Janeiro, entram em vigor novas medidas, juntamente com outras na área hospitalar, com um reforço da capacidade nos dias úteis, nas várias unidades funcionais, com oferta de aproximadamente 200 vagas adicionais. Neste período haverá ainda um novo alargamento do horário de atendimento ao fim-de-semana e feriados, mantendo-se a resposta nos Serviços de Atendimento Complementar do Cartaxo, Rio Maior e Santarém, sendo após as 16h00 concentrado no Serviço de Atendimento Complementar de Santarém, até às 22h00. Em Coruche, será novamente aumentada a capacidade de resposta, mantendo-se o normal horário de funcionamento.