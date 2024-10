Ataque de cães no Biscainho causa morte de animal de estimação

Um incidente envolvendo dois cães errantes provocou a morte de um animal de estimação na localidade do Biscainho, concelho de Coruche, na manhã de sexta-feira, 27 de Setembro.

José Guerreiro, residente na Quinta do Pinheiro, situada na Rua Nossa Senhora de Fátima, relatou que, por volta das 07h15, a sua esposa abriu a porta de casa após ouvir intensos latidos vindos da via pública. No momento em que o portão foi aberto, o cão de José Guerreiro saiu de casa e os dois outros cães entraram na propriedade e atacaram o animal de estimação com violência.

“O meu cão foi arrastado pelos dois para o terreno do meu vizinho, onde o continuaram a morder”, afirma José Guerreiro, que se encontrava no local e ainda conseguiu separar os animais. Após o ataque, contactou a GNR, que se deslocou ao local. O militar encontrou a cadela envolvida no incidente, que, de acordo com José Guerreiro, aparentava ter tido crias recentemente. A cadela foi recolhida pela GNR e levada para o canil municipal de Coruche.

“Fiquei várias horas à espera de ajuda para tirar os cães. Um deles permaneceu na entrada da minha quinta por mais de duas horas, impedindo-me de sair do carro, abrir o portão ou conseguir ajudar o meu cão que estava lá dentro”, lamentou o morador de 57 anos, que é vigilante de profissão. O cão de José Guerreiro acabou por perder muito sangue e sofreu ferimentos graves, incluindo lesões no crânio e na traqueia. Apesar dos esforços para salvar o animal, que foi levado a uma clínica veterinária em Benavente, não foi possível reverter as consequências do ataque, e o cão acabou por sucumbir aos ferimentos.

Os dois cães errantes não possuíam microchip. Um dos animais foi recolhido pelo SEPNA da GNR e, outro, pela equipa técnica do Centro de Recolha Oficial de Animais de Companhia de Coruche.