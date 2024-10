Rancho Típico Saia Rodada precisa de ajuda para obras na sede

Nova cobertura e arranjo dos sanitários estão entre as obras mais urgentes a realizar na sede do Rancho Típico Saia Rodada de Benavente. Município promete recuperação até final do mandato, comprometendo-se a lançar concurso de empreitada em Novembro.

A presidente do Rancho Típico Saia Rodada de Benavente, Zulmira Ganhão, está preocupada com o estado da sede da colectividade, sublinhando a necessidade de intervenções urgentes para permitir a realização de eventos no espaço. A dirigente destaca que, devido à falta de condições, o rancho tem vindo a enfrentar dificuldades em utilizar a sede para actividades, recorrendo ao Centro Cultural, mas este equipamento municipal encontra-se frequentemente ocupado. “Nós temos o nosso programa anual, mas quando podemos fazer eventos, o Centro Cultural está ocupado. Por isso, queremos começar a usar a nossa sede, mas, como a autarquia sabe, o edifício não tem as mínimas condições”, afirma a O MIRANTE.

Zulmira Ganhão lembra que as reivindicações do grupo são de longa data e que, apesar dos esforços da Câmara de Benavente, a pandemia veio atrasar ainda mais as obras necessárias. “Já houve tantos concursos e a obra não se fez. O edifício é muito antigo, o tecto precisa de uma intervenção urgente, chove lá dentro, o chão está a abrir fendas, e as casas de banho estão degradadas”, descreve, referindo ainda que a situação também interfere na saída de vários jovens elementos do rancho. “Perdemos muitas crianças porque os pais chegam lá e vêem o edifício bastante degradado”, lamenta.

A dirigente reconhece o apoio contínuo da autarquia, mas sublinha que este tem sido insuficiente para resolver os problemas estruturais do espaço. “A câmara ajuda em tudo o que pode, mas não é suficiente. O município também colocou lá um palco para remediar, mas é preciso mais”, salienta.

O Rancho Típico Saia Rodada de Benavente, com cerca de 60 elementos, efectuou, este ano, 20 saídas para divulgar o uso, os costumes e a tradição cultural do concelho. Recentemente, durante a Feira Anual – Tasquinhas de Benavente, a 14 de Setembro, o grupo prestou homenagem a dois membros falecidos recentemente, o acordeonista Francisco Figueiredo, conhecido como “Tio Chico”, e a cantadeira Rosa Maria.

Obras previstas para início de Novembro

Em resposta às reivindicações, o presidente da Câmara de Benavente, Carlos Coutinho, assegura que as obras de requalificação da sede do rancho estão previstas para breve. O autarca explicou, na última reunião do executivo, que, após várias tentativas falhadas de lançar um concurso para a obra, devido à escalada dos custos, cujo montante já alcançava os 600.000€, já foi preparada uma intervenção que permitirá dignificar o espaço.

“No início de Novembro estaremos a lançar o concurso de empreitada. A nossa expectativa é que até ao final do mandato, em Setembro de 2025, o edifício esteja recuperado, pelo menos com a cobertura substituída e feitos alguns arranjos para dignificar o espaço. Com isto esperamos que o Rancho Típico Saia Rodada possa desenvolver a sua actividade em condições adequadas”, afirma o autarca, sublinhando que, embora a intervenção não corresponda ao projecto inicial, será o que é possível concretizar.