Assaltaram a caixa multibanco do Clube Recreativo dos Cotovios

Assalto à caixa de multibanco instalada no Clube Recreativo dos Cotovios destruiu parte do edifício da colectividade. Clube está encerrado por tempo indeterminado.

Assaltaram na madrugada de segunda-feira a máquina de multibanco instalada no Clube Recreativo dos Cotovios (CRC), em São João dos Montes. Os assaltantes fizeram explodir a máquina o que provocou danos nas instalações da colectividade, que após o sucedido anunciou o enceramento por tempo indeterminado.

De acordo com os moradores, que ouviram o estrondo por volta das 6h15, eram pelo menos três os assaltantes. A máquina multibanco é a única da localidade e de acordo com o presidente do CRC, Flávio Brás, nunca tinha sido assaltada. “Não sei a quantia que roubaram mas ainda deve ter sido significativa porque a máquina tinha sido carregada há cerca de cinco dias”. O clube ainda vai fazer contas ao valor do prejuízo e a direcção vai reunir para decidir se mantêm a caixa multibanco nas suas instalações.

*Notícia desenvolvida na edição impressa de O Mirante