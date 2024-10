Constância recebe Selo de Qualidade Exemplar de Água para Consumo Humano

O município de Constância foi distinguido com o Selo de Qualidade Exemplar de Água para Consumo Humano 2024, na cerimónia solene de atribuição de Prémios e Selos dos Serviços de Águas e Resíduos”, que decorreu dia 2 de Outubro em Tomar, no âmbito do Seminário Nacional de Abastecimento de Água, organizado pela Associação Portuguesa de Distribuição e Drenagem de Águas.

Para o presidente da câmara, Sérgio Oliveira, o reconhecimento sublinha o esforço do município em cumprir, rigorosamente, todos os critérios estipulados no respectivo regulamento e destaca o trabalho dos funcionários do município, que se dedicam com à prestação deste serviço à comunidade.

A Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos (ERSAR) promove, anualmente, a cerimónia solene de atribuição de “Prémios e Selos dos Serviços de Águas e Resíduos”, contando para o efeito com a colaboração de um júri representativo do sector. Esta distinção tem por base um rigoroso sistema de avaliação dos serviços prestados aos consumidores e consistem na atribuição de Selos de Qualidade, às entidades gestoras que cumpram os critérios identificados no regulamento da iniciativa.