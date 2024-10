Desmarcação de consultas de dentista no Centro de Saúde de Sardoal gera controvérsia

A vereadora da Câmara de Sardoal Patrícia Silva (PS) disse em reunião do executivo que as consultas de saúde oral, no Centro de Saúde de Sardoal, estavam a ser desmarcadas há algum tempo, por falta de assistente de dentista. “Temos uma médica, que é um recurso humano, sem poder trabalhar e um investimento em equipamentos que estão ali parados por falta de assistente”, lamentou a vereadora, incentivando o executivo a fazer pressão para resolver a situação.

Quem não gostou dessas afirmações foi o presidente do conselho de administração da Unidade Local de Saúde (ULS) do Médio Tejo, Casimiro Ramos, que enviou uma carta formal em jeito de resposta, lida pelo presidente do município, Miguel Borges (PSD), na reunião camarária seguinte, a 19 de Setembro. Na missiva, Casimiro Ramos informou ter tido conhecimento da situação através da comunicação social e disse querer repor a verdade. O responsável garantiu que o gabinete de saúde oral do Centro de Saúde de Sardoal tem novo auxiliar assistente desde 25 de Julho. Acrescentou que nas três primeiras semanas de Agosto, o serviço não esteve a funcionar mas por motivos de férias da médica dentista, referindo que as saídas e entradas de assistentes ocorrem com frequência, mas mesmo nos períodos em que a médica esteve sozinha fez consultas e tratamentos.

“A afirmação da senhora vereadora, de que a médica dentista não trabalha sem assistente é falsa e ofensiva ao profissionalismo e dignidade da profissional. O serviço foi interrompido, novamente, dia 5 de Setembro, mas por avaria na cadeira de dentista, que já está em reparação”, pode ler-se no documento enviado por Casimiro Ramos, que exige um pedido de desculpa formal à médica dentista Joana Roseiro.



Socialistas reiteram afirmações

A vereadora Patrícia Silva afirmou estar satisfeita por ver a sua intervenção ter um impacto positivo, com o regresso do normal funcionamento das consultas. “Não fiz suposições, falei de factos. Vários munícipes, incluindo eu própria, tivemos consultas desmarcadas e essa foi a justificação dada, a ausência de assistente. Nunca o profissionalismo da médica dentista Joana Roseiro foi posto em causa, pois considero-a uma boa profissional e que faz um bom trabalho. O pretendido era que o serviço funcionasse de forma plena. Não vou deixar de trazer assuntos de interesse dos sardoalenses, só porque podem ferir susceptibilidades de alguém”, afirma.

Também o vereador socialista Pedro Duque quis comentar a carta enviada por Casimiro Ramos, lamentando que se tenha baseado no que leu na imprensa e não tenha assistido ao que foi debatido na reunião camarária. O vereador da oposição corrobora os comentários de Patrícia Silva que, afirma, tratarem-se de factos e não de suposições. “Parece-me um excesso de zelo sem qualquer tipo de justificação. É um facto que, durante vários meses, não houve consultas por inexistência de assistente e tivemos um investimento público ali parado. O que o senhor Casimiro Ramos diz na carta não traz nada de novo à discussão, só salienta a grande diferença dos políticos que estão sentados, sem noção das coisas e à distância, mas quem está no terreno é que percebe as necessidades. Trouxemos este assunto porque é factual”, afirmou Pedro Duque.