Depois da Câmara foi a vez da Assembleia Municipal de Coruche dar luz verde ao empréstimo para obras no edifício sede do município de Coruche. Processo depende agora do visto do Tribunal de Contas.

Empréstimo para requalificar Paços do Concelho de Coruche à espera do visto do Tribunal de Contas

A Assembleia Municipal de Coruche aprovou, na última sessão, o contrato de empréstimo no valor de cerca de 3,8 milhões de euros, destinado à requalificação do edifício dos Paços do Concelho. O município consultou diversas entidades bancárias com o objectivo de obter propostas de financiamento para a obra. “O júri do procedimento elencou as propostas mais favoráveis em termos financeiros, sendo a da Caixa Geral de Depósitos a que melhor se adequa às necessidades do município”, explicou o presidente da Câmara de Coruche, Francisco Oliveira (PS).

Com a aprovação da assembleia municipal, o processo segue agora para o Tribunal de Contas, que terá de dar o visto necessário ao empréstimo para a empreitada poder avançar. “O edifício dos Paços do Concelho bem precisa desta intervenção de reabilitação, requalificação e reestruturação”, sublinha Francisco Oliveira. A requalificação do edifício é considerada uma prioridade pela câmara municipal, que pretende, com este investimento, melhorar as condições de trabalho e o atendimento ao público nas suas instalações.

Projecto revisto e orçamento aumentado

A requalificação do edifício dos Paços do Concelho de Coruche já estava prevista não avançar em 2024, muito por culpa de alterações feitas ao projecto inicial. Entre as melhorias incluídas estão a eficiência energética, a renovação do sistema eléctrico e a correcção de uma saída de emergência, segundo informações veiculadas a O MIRANTE por Francisco Oliveira. O autarca explicou que a obra, inicialmente orçada em 2,7 milhões de euros, teria um custo estimado, em finais de 2023, de mais de 3,5 milhões de euros.

O presidente da câmara já havia referido que recorrer a financiamento era imperativo por não existir liquidez suficiente para suportar o custo, contudo, com uma situação financeira “estável”, como salienta o edil, existe uma “capacidade de endividamento de sete milhões por ano”. Com excepção da fachada do imóvel, a reestruturação do interior dos Paços do Concelho será total. O pé-direito do edifício também será reduzido, o que permitirá a criação de pisos intermédios e o último andar recua para preservar a estética envolvente. O último andar terá ainda um jardim. Recorde-se que a ala oeste está desocupada devido a infiltrações e falta de condições de segurança.

Obras já estiveram adjudicadas há 5 anos

Um ano antes da pandemia, em 2019, o município de Coruche havia rescindido contrato com a empresa Tecnorém - Engenharia e Construções, S.A., a quem tinha adjudicado a obra de remodelação e ampliação do edifício. A empresa alegou que o aumento dos custos com mão-de-obra e materiais impossibilitava o cumprimento do contrato, no valor de 2,7 milhões de euros. As obras não chegaram a iniciar-se e nem o município nem a empresa procederam a qualquer indemnização.