Mário Centeno vai a Alcanena comunicar com a comunidade escolar sem a presença de jornalistas

O Governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, vai a Alcanena dar uma aula para a comunidade escolar, mas sem a presença de jornalistas. A comunicação social foi convidada para as fotos da praxe.

O Governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, vai estar em Alcanena amanhã, dia 10 de Outubro, para dar uma aula aberta para a comunidade escolar, mas convidou os jornalistas só para lhe tirarem fotografias antes e depois da aula. O convite à comunicação social diz que a aula é para a comunidade escolar, realiza-se no mercado municipal, mas os jornalistas não podem assistir.

O convite indica mesmo que os jornalistas têm 15 minutos antes da sessão para a “captura de imagens”, e duas horas depois marca novo encontro desta vez só para prestar declarações, que se julga tenham a ver com a aula que vão proferir para os alunos da comunidade escolar, uma vez que não adianta as razões do segundo encontro com os jornalistas.