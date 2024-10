No dia do concelho de Sardoal houve medalhas e elogios e apontaram-se velhos problemas

O ministro da Presidência, António Leitão Amaro, esteve presente nas cerimónias do Dia do Concelho de Sardoal, que assinala os 493 anos de elevação de Sardoal a vila. Durante o seu discurso, o governante deixou rasgados elogios ao presidente da Câmara de Sardoal, Miguel Borges (PSD), que afirmou ser um autarca extraordinário, de bom coração e com uma simpatia contagiante, sempre pronto a levar e defender o Sardoal a todos os cantos do poder, numa atitude entusiástica e incansável.

As comemorações, realizadas a 22 de Setembro, contaram com dezenas de pessoas, numa cerimónia que homenageou António Falcão, Pedro Machado e Fernando Rosa com as Distinções e Medalhas de Mérito Concelhio, além da distinção a funcionários da autarquia que completaram 25 anos ou mais de serviço. Na cerimónia estiveram presentes o presidente da câmara Miguel Borges, o presidente da assembleia municipal, Miguel Alves, e o ministro da Presidência, António Leitão Amaro, além de vários dirigentes associativos, restantes vereadores do executivo municipal de Sardoal e o presidente do município de Mação, Vasco Estrela.

O presidente da assembleia municipal, Miguel Alves, abriu a sessão solene destacando o que de melhor o concelho tem. “Tem de se trabalhar pelo descentralismo e abandonar a ideia de que o Sardoal é interior e, por isso, longe de tudo. Temos bons acessos. Somos uma referência regional ao nível da cultura, com um tecido empresarial coeso e bom edificado. Queremos reverter o declínio da população e, por isso, temos trabalhado muito nesses aspectos e noutros como a qualidade de vida dos nossos habitantes e da segurança do concelho”, afirmou, sem esquecer o trabalho que tem sido feito na prevenção e combate a incêndios. Deixou ainda uma palavra ao associativismo local que, afirma, tem dito sempre presente e mostrado vontade de fazer mais e melhor.

“No Sardoal temos tempo para as coisas”

Também Miguel Borges elogiou o associativismo do concelho. “As pessoas querem andar para a frente por si e fazem por isso. Sem esperar fundos comunitários, como foi o caso do Grupo Desportivo Alcaravela que se voltou a reerguer após uma pausa e a quem desejamos um óptimo trabalho”, disse. O autarca afirmou ser um orgulho pertencer ao património político do concelho, com a nobre missão de contribuir para a felicidade dos munícipes, sem esquecer que também os autarcas devem estar felizes para fazer um bom trabalho. “Estar aqui nos 493 anos de história de um concelho com grande beleza e património e homenagear os técnicos e funcionários que tanto têm contribuído para o desenvolvimento local, é um orgulho. Numa altura em que cada vez as pessoas têm menos tempo para parar, desfrutar, ler um jornal, é muito enriquecedor ver que aqui no Sardoal não, temos tempo para as coisas e isso é fundamental para a felicidade de todos”, referiu.

Aproveitando a presença do Ministro da Presidência, António Leitão Amaro, o presidente do município terminou com um apelo em prol dos serviços de saúde. “Há um problema, a nível regional e nacional, com a saúde. A falta de profissionais tem de ser combatida e resolvida. Temos falta de consultas, pessoas em filas de espera intermináveis e a morrer por diagnósticos errados ou em mau tempo. Temos feito propostas de solução nesse sentido e é urgente mudar o paradigma”, atirou Miguel Borges.

António Leitão Amaro lamentou a dificuldade de acesso à saúde, com a falta de médicos pelo país, em especial, a escassez de médicos de família. “Temos tentado lançar concursos para atrair mais médicos para os centros de saúde que não têm tanta capacidade de resposta. Uma opção é mobilizar médicos de clínicas e do sector privado, mas fica a garantia de que o governo tem tentado procurar soluções e aplicá-las no terreno”, disse o ministro.

Também a crise na educação, com a falta de professores, os problemas de habitação e o combate a incêndios foram temas abordados por António Leitão Amaro. “Tem-se falado muito e feito várias promessas ao longo dos anos. O trabalho é longo mas garanto que o Governo tem procurado soluções viáveis para as aplicar na prática. Queremos passar das palavras aos actos”, garantiu.