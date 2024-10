Politécnico de Santarém promove Jornadas de Saúde Mental no Ensino Superior

Convento de São Francisco, em Santarém, vai acolher na quinta-feira a primeira edição das Jornadas de Saúde Mental no Ensino Superior, no âmbito do projecto (sobre)Viver bem no Ensino Superior.

O Instituto Politécnico de Santarém promove esta quinta-feira, 10 de Outubro, as I Jornadas de Saúde Mental no Ensino Superior, no âmbito do projecto (sobre)Viver bem no Ensino Superior, desenvolvido no contexto do Programa Nacional de Promoção da Saúde Mental no Ensino Superior. O evento realiza-se no

Convento de São Francisco, em Santarém, e contará com a presença de oradores que vão falar de temas actuais relacionados com a saúde mental e o bem-estar no ensino superior como a saúde relacional, as dependências online, o impacto do voluntariado na saúde mental dos universitários e o mindfullness e autocuidado.

As jornadas começam às 9h30 e terminam com um espaço de networking das 17h30 às 18h15.